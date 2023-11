Greenpeace protestiert vor Deutschem Fleischkongress

Mehr zum Thema

Fallende Wasserstände an Rhein, Mosel und Saar An Rhein, Mosel und Saar fallen in den kommenden Tagen an vielen Pegeln die Wasserstände. Am Pegel Koblenz am Mittelrhein sei am Dienstag zwar noch ein geringfügiger Wiederanstieg auf bis zu 5,70 Meter möglich, der Wasserstand bleibe aber unter dem am Montag erreichten Höchststand von 5,80 Metern, teilte der Hochwasservorhersagedienst des Landesamtes für Umwelt Rheinland-Pfalz mit. Zudem sollen im Laufe des Tages die Wasserstände aller Pegel fallen. Auch am Pegel Mainz blieb der Wasserstand mit 5,27 Metern unterhalb des am Montag erreichten Höchststandes von 5,37 Metern und der Meldehöhe von 5,50 Metern.