Greenpeace-Protest mit Tauchern gegen LNG-Pipeline dauert an

Kommission: Gedenkstätten-Arbeit in MV benötigt mehr Geld Umfragen offenbaren, dass die Vorzüge und Werte der Demokratie an Bedeutung verlieren. Auch weil oft in Vergessenheit geraten ist, was es bedeutet, wenn demokratische Rechte beschnitten werden. Experten heben deshalb die Bedeutung von Orten der Erinnerung hervor.

Kliff an Kap Arkona nach Sturmflut abgestürzt Schon immer nagt das Meer an Rügens Küsten. An der nördlichen Spitze der Insel, am Kap Arkona, hat die jüngste Sturmflut nun kräftig zugelangt. Die Verantwortlichen warnen vor den Gefahren.