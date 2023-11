Greenpeace demonstriert gegen Pipeline für LNG-Terminal

Mehr zum Thema

Millionen-Schaden nach Brand in Feuerwehr-Lagerhalle Lagerhallen mit Feuerwehrfahrzeugen brennen in Warin nieder. Der Schaden ist hoch, der Landrat ist erschüttert. Der Feuerwehrverband sieht den Brandschutz in der Region aber weiterhin gesichert.

Kommission: Gedenkstätten-Arbeit in MV benötigt mehr Geld Die Gedenkstätten in Mecklenburg-Vorpommern benötigen nach Einschätzung einer Expertenkommission mehr Unterstützung vom Land, um ihre Aufgaben bei der Geschichtsvermittlung und Demokratiebildung auch künftig erfüllen zu können. Im Nordosten gebe es eine vielfältige und dezentrale Erinnerungslandschaft, die es zu erhalten und an aktuelle Erfordernisse anzupassen gelte. Die finanzielle Ausstattung aller im Land befindlichen Gedenkstätten und Erinnerungsorte muss deshalb nachhaltig und dauerhaft verbessert werden, heißt es im Abschlussbericht, den die von Kulturministerin Bettina Martin (SPD) Mitte Januar eingesetzte Kommission am Mittwoch in Schwerin vorlegte.