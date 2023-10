Es sind schwere Vorwürfe gegen die junge Mutter aus Güstrow in Mecklenburg-Vorpommern. Sie soll ihren einjährigen Sohn nicht mit ausreichend Nahrung und Flüssigkeit versorgt haben. Das Baby habe an anhaltender Mangelernährung gelitten und habe vor seinem Tod außerdem eine akute Durchfallerkrankung durchgemacht, hieß es. Anstatt sich jedoch um ihren Sohn zu kümmern, ging die 24-Jährige zu ihrem damaligen Freund, der in der Nachbarschaft wohnte.

Ein fataler Fehler: In der Nacht starb ihr Kind an einem Gerinnsel in den Lungenschlagadern bei hochgradigem Flüssigkeitsverlust und Austrocknung infolge der infektiösen Durchfallerkrankung. Die Anklage wirft der Deutschen vor, ihr Baby aus niedrigen Beweggründen getötet zu haben.