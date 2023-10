Graues Herbstwetter in Hessen

Mehr zum Thema

Verletzter bei Unfall zwischen Pkw und Straßenbahn in Kassel Beim Zusammenstoß von einer Straßenbahn mit einem Auto ist in Kassel ein Mann verletzt worden. Der 68 Jahre alte Autofahrer sei in ein Krankenhaus gebracht worden, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Er soll am Nachmittag bei einem Wendemanöver auf die Gleise gefahren sein, während von hinten die Straßenbahn kam. Den Angaben zufolge kollidierte die Bahn dann mit der Fahrerseite des Autos. Beide Fahrzeuge wurden der Polizei zufolge beschädigt, die Tram habe ihre Fahrt aber noch fortsetzen können. Das Auto sei mit einem Totalschaden abgeschleppt worden.

Mehr Miethaushalte als Eigentümerhaushalte in Hessen Von den insgesamt 2,9 Millionen hessischen Haushalten wohnten im Jahr 2022 rund 1,7 Millionen zur Miete. Wie das Statistische Landesamt am Mittwoch in Wiesbaden mitteilte, gab es 1,2 Millionen Eigentümerhaushalte. Diese Ergebnisse basieren auf dem Mikrozensus, mit dem seit 1957 jährlich die Arbeits- und Lebensverhältnisse der Bevölkerung untersucht werden. Demnach hat die hessische Bevölkerung im Jahr 2022 in durchschnittlich 3,7 Wohnräumen je Haushalt gewohnt.