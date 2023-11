Grau und regnerisches Wochenende in Hessen erwartet

Viele Wolken und immer wieder Schauer: Die Hessen müssen sich am Wochenende auf weiter unfreundliches Wetter einstellen. Nur selten sei hier und da auch mal die Sonne zu sehen, sagte eine Meteorologin des Deutschen Wetterdienstes (DWD). Am Freitag gebe es im Nordosten einige Auflockerungen und es bleibe trocken. Im Südwesten sei es dagegen stark bewölkt und es trete wiederholt schauerartiger Regen auf. Erwartet werden Temperaturen zwischen fünf und acht Grad. In der Nacht ist verbreitet Frost in Bodennähe möglich.

Am Samstag bleibt es nach teils neblig-trübem Tagesbeginn wolkig bis stark bewölkt. Örtlich heitert es vorübergehend auf, so die Expertin. Dazu soll es zunächst niederschlagsfrei bleiben, ehe am Nachmittag Regen aufkommt - bei ähnlichen Temperaturen wie am Freitag. Am Sonntag erwartet der DWD eine teils starke Bewölkung und immer wieder Schauer. Bei Höchsttemperaturen von zehn bis 13 Grad wird es etwas milder.