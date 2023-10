Grau und nass, aber mild: Das Wetter am Wochenende in NRW

Das Wetter in Nordrhein-Westfalen bleibt auch am Wochenende ungemütlich, aber weiterhin mild. Die Temperaturen erreichen am Freitag voraussichtlich 11 bis 14, am Samstag 13 bis 16 und am Sonntag 14 bis 17 Grad, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Freitag mitteilte.

Demnach bleibt es das ganze Wochenende über bewölkt und regnerisch. Am Samstag soll es laut DWD immerhin am Nachmittag zu Auflockerungen und nur noch vereinzelt zu Schauern kommen. In der Nacht zum Sonntag breitet sich der Regen aber voraussichtlich wieder aus. Am Sonntag könne es den Angaben des Wetterdienstes zufolge gebietsweise zu schauerartigem Regen und am Nachmittag und Abend örtlich auch zu Gewittern kommen.