Grammozis neuer Trainer beim 1. FC Kaiserslautern

Mehr zum Thema

Feuer in Anbau: Mensch schwer verletzt Ein Mensch ist bei einem Feuer in Neuwied schwer verletzt worden. Der Brand brach am Samstag in einem Anbau einer Doppelhaushälfte aus, wie die Polizei mitteilte. Der Anbau brannte aus, die Schadenshöhe und die Brandursachen waren zunächst unklar. Auch weitere Details zum verletzten Menschen gab die Polizei zunächst nicht bekannt.