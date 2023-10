Graffiti mit Nahost-Bezug: Staatsschutz ermittelt

Mehr zum Thema

Fehler beim Abbiegen: Sechs Schwerverletzte Bei einem Zusammenstoß zweier Autos bei Ribnitz-Damgarten (Vorpommern-Rügen) sind am Montag sechs Menschen schwer verletzt worden. Ursache war laut Polizei ein Vorfahrtsfehler eines 21-jährigen Kleinwagenfahrers, wie ein Polizeisprecher am Dienstag sagte. Der 21-Jährige wollte mit dem Wagen nach links auf ein Tankstellengelände an der Bundesstraße 105 fahren. Er übersah dabei wohl ein entgegenkommendes Auto, so dass es zur Kollision kam.

Spätverkaufsladen in Wismar überfallen und ausgeraubt Die Polizei in Wismar fahndet nach Räubern, die am Montagabend einen Spätverkaufsladen in der Innenstadt Wismars überfallen haben sollen. Einer der Täter bedrohte die Angestellten kurz vor der Schließung mit einem pistolenartigen Gegenstand und erbeutete eine vierstellige Summe Bargeld, wie eine Polizeisprecherin am Dienstag sagte.