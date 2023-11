Grab einer Germanin mit reichen Beigaben bei Oppin entdeckt

Mehr zum Thema

Haseloff: „Stehen unverbrüchlich an der Seite Israels“ Sachsen-Anhalts Ministerpräsident Reiner Haseloff (CDU) hält die Solidarität Deutschlands mit dem Staat Israel für dauerhaft und unverrückbar. Wir stehen unverbrüchlich an der Seite Israels, sagte Haseloff am Donnerstag bei einer Regierungserklärung im Landtag. Die Einmaligkeit des Holocaust anzuerkennen schließe die unbedingte Solidarität Deutschlands mit Israel ein: uneingeschränkt und ohne jedes relativierendes «Ja, aber».

