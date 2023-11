Gottschalk im „Wetten, dass..?"-Ruhestand: Was sich Sohn Roman jetzt vom ihm wünscht

„Es wird schon das Ende einer Ära“

Am Samstagabend wird Thomas Gottschalk ein letztes Mal die Kult-Show „Wetten dass…?“ moderieren. Wir haben am Rande der Bambi-Verleihung mit seinem Sohn Roman über sein Showmaster-Aus gesprochen. Was sich der Sprössling von seinem Papa im Ruhestand wünscht? Die zuckersüße Antwort gibt’s im Video.

