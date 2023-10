Gosens: Fußball ist „auf einem sehr gefährlichen Weg“

Mehr zum Thema

Am Tag bis zu 300 Prozesse: Kriminalgericht bietet Einblicke Das Kriminalgericht Moabit ist ein eigener Kosmos. Mehr als 2300 Menschen arbeiten in den Gemäuern, in denen täglich „Im Namen des Volkes“ über Schicksale entschieden wird. Nun gewähren sie einen Blick hinter die Kulissen.

