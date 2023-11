Goodyear: Beschäftigte demonstrieren gegen Schließungspläne

Die Linke-Fraktion im Landtag forderte erneut die Errichtung einer Industriestiftung des Landes. Es kann nicht angehen, dass die Gewinne erst privatisiert werden und dann, wenn diese angesichts der Hochzinsphase einbrechen oder ausbleiben, Betriebe verlegt und die sozialen Folgen und deren Kosten der Allgemeinheit auferlegt werden, sagte Fraktionschef Sebastian Walter am Donnerstag laut Mitteilung. Deshalb fordern wir die Überführung des Reifenherstellers Goodyear in eine öffentlich-rechtliche Industriestiftung nach dem Vorbild der Montan-Stiftung Saar. So könnten die Arbeitsplätze erhalten und die regionale Wirtschaftsstruktur gestärkt werden, meinte Walter.

Goodyear will die Reifenproduktion in Fürstenwalde Ende 2027 einstellen und 750 Stellen abbauen. Ein kleiner Teil des Standorts Fürstenwalde soll erhalten bleiben: Dort werden Gummimischungen hergestellt und an die anderen Goodyear-Werke in Europa geliefert. Zudem soll die Reifenproduktion in Fulda geschlossen werden. Als Gründe für die schwierige Situation wurden etwa Billigimporte aus Asien und der Inflationsdruck genannt.