Goodbye Deutschland: Tansania-Auswanderin Janine im Babyglück

Janina Hundt hat alles in Deutschland zurückgelassen und ist in ihr Traumland Tansania gezogen. Nach einigen Rückschlägen trifft sie dort ihre große Liebe Attu. Die beiden sind nun seit fünf Monaten glücklich verheiratet und jetzt erwartet die 43-Jährige ihr erstes Kind. Attus Freude ist grenzenlos: „Wir sind glücklich, weil ich meine Frau liebe. Wir lieben uns“. In einer Privatklinik steht die erste Ultraschalluntersuchung an und schnell wird klar: Es ist alles in Ordnung mit dem kleinen „schwimmenden Frosch“, wie Janine ihr ungeborenes Kind liebevoll nennt. Obwohl sie mit den Untersuchungsergebnissen zufrieden sein könnte, plagen die 43-jährige noch ganz andere Sorgen. Janine musste sich in ihrer Kindheit einer Magenoperation unterziehen. Dabei wurde dieser um 80 Prozent verkleinert und danach die Bauchdecke gestrafft. Nun befürchtet sie, dass die Verwachsungen verhindern, dass sich ihr Bauch während der Schwangerschaft genügend ausdehnen kann. Doch die Ärztin kann sie beruhigen: „Das werden wir während der Schwangerschaft im Auge behalten. Es sollte kein Problem sein“.

Zwei Wochen später ist das Babygeschlecht bekannt, und Janine überrascht ihren Attu mit einer Konfettibombe. Wird es ein Junge oder ein Mädchen? Das sieht man oben im Video.

