„Goodbye Deutschland“-Star Steff Jerkel liegt im Krankenhaus

Die Hartnäckigkeit von Peggy lässt auch Steff nicht kalt. Via Instagram bedankt er sich bei ihr mit rührenden Worten. So schreibt der Auswanderer: „Ich möchte mich so richtig von Herzen bei dir bedanken. Zum 2. Mal hast du mir den Arsch gerettet. Beim ersten Mal so richtig und wie es diesmal geendet wäre, werden wir zum Glück nicht erfahren. Einfach danke!“

Auch wenn die beiden Auswanderer heute kein Liebespaar mehr sind, stehen sie sich immer noch sehe nahe und halten als Eltern einer Tochter natürlich zusammen. So stand Peggy Steff auch bei der schlimmen Diagnose Hautkrebs immer zur Seite.

Jetzt bleibt erst einmal zu hoffen, dass sich Steff so schnell wie möglich von seiner Lungenentzündung wieder erholt!