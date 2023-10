Goldschmidt sichert Kommunen Hilfe bei Wärmenetzen zu

Mehr zum Thema

CDU-Parteitag: Umweltschützer fordern Nationalpark Ostsee Umweltschützer haben einen CDU-Landesparteitag in Neumünster am Donnerstag mit einer lautstarken Demonstration für einen Nationalpark Ostsee begleitet. Zu der Aktion mit rund 100 Teilnehmern hatten die Klimaschutzbewegung Fridays for Future und andere Organisationen aufgerufen. Auslöser ist die ablehnende Haltung der CDU zur Errichtung eines Nationalparks Ostsee, für die sich der grüne Koalitionspartner einsetzt. Aus Sicht der Umweltschutzverbände reichen die Pläne der CDU für einen besseren Schutz der Ostsee nicht aus.

Kinderfilm „Mein Totemtier & ich“ bekommt Filmpreis Maja Der Kinderfilm Mein Totemtier & ich hat auf dem Michel Kinder- und Jugendfilmfest in Hamburg den Filmpreis Maja gewonnen. Die niederländische NDR-Koproduktion habe die siebenköpfige Jury am meisten begeistert, teilte das Filmfest am Donnerstag in Hamburg mit. Die Jury für den in diesem Jahr erstmals vergebenen Preis bestand aus sieben Kinder und Jugendlichen im Alter von 12 bis 16 Jahren. Mit einem Ehrenpreis der Herzen wurde zudem der britische Film Georgie gewürdigt.