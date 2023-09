„Goldener Vorhang“ für Brandt und Mehrling

Die Schauspieler Matthias Brandt und Katharine Mehrling werden mit dem Theaterpreis Goldener Vorhang ausgezeichnet. Mehrling bekommt den Preis zum siebten Mal, wie die Komische Oper Berlin am Donnerstag mitteilte. Sie wird für ihr Soloprogramm ...und mit morgen könnt ihr mich! an der Komischen Oper geehrt. Brandt bekam Lob für seine Darstellung in Mein Name sei Gantenbein am Berliner Ensemble.

Für den Preis wählen die Mitglieder des Berliner Theaterclubs die beliebteste Bühnenschauspielerin und den beliebtesten Bühnenschauspieler der vergangenen Saison. Der Termin für die Preisverleihungen war am Donnerstag noch unklar.