Goldene Lola für Kurzfilme vergeben: Preisgeld 260.000 Euro

Der Deutsche Kurzfilmpreis ist in Hamburg an fünf Filmemacher und -teams verliehen worden. Die Goldene Lola für den besten Spielfilm mit einer Länge von maximal 30 Minuten konnte am Donnerstag die Regisseurin Marie Zrenner für ihren Film Alex in den Feldern mit nach Hause nehmen, wie ein Sprecher der Kurzfilm-Agentur Hamburg am Freitag mitteilte.

Als bester Animationsfilm wurde Xanh von Thi Dang An Tran ausgezeichnet, der beste Eperimentalfilm kam von Thuy-Han Nguyen-Chi und heißt Into the Violet Belly und die Trophäe für den besten mittellangen Film gabe es für Kilian Armando Friedrich und Tizian Stromp Zagari und ihren Film Atomnomaden. Die Gewinnerfilme konnten sich gegen fast 220 andere Vorschläge durchsetzen. Mit der Preisverleihung in der Internationalen Kulturfabrik Kampnagel wurden zudem Prämien in Höhe von 260.000 Euro vergeben.

In einer Videogrußbotschaft würdigte Kulturstaatsministerin Claudia Roth den Angaben zufolge die Kurzfilme und das Kurzfilmschaffen als einmalig und wichtig für die deutsche Filmkunst. Kurzfilme ermöglichten Perspektivwechsel und förderten Verständnis und Neugier füreinander. In dem Zusammenhang hob sie besonders das Gespür der Gewinnerinnen und Gewinner für Geschichten in und um Themen wie Flucht, Rassismus, Liebe oder Identitätsfindung hervor.