Göttinger Basketballer erreichen nächste Runde im Europe Cup

Die Basketballer der BG Göttingen haben die zweite Gruppenphase im Europe Cup erreicht. Der Bundesligist gewann am Mittwoch bei Keravnos BC aus Zypern deutlich mit 102:69 (41:33) und sicherte sich in der Gruppe I Platz eins. In sechs Gruppenspielen kamen die Niedersachsen auf fünf Siege und kassierten eine Niederlage. Die nächste Runde beginnt am 6. Dezember.

Das Team von Trainer Olivier Foucart dominierte das Match auf Zypern von Beginn an. Bereits zur Pause führten die Norddeutschen mit acht Zählern. Den Vorsprung bauten die Göttinger nach dem Seitenwechsel weiter aus und holten sich den benötigten Sieg am Ende problemlos. Bester Schütze der Gäste war Zach Ensminger mit 19 Punkten.