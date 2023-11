Germany’s next Topmodel ist kontrovers, die einen lieben die Show, die anderen kritisieren sie. Tatsache ist aber, dass man der Show keine mangelnde Diversität vorwerfen kann: Erst in der letzten Staffel, die Mitte Juni 2023 endete, gewann das Plus-Size-Model Vivien Blotzki. Es war zwar das erste Mal, dass ein Curvy Model das letzte Foto bekam, aber bereits in vorangegangenen Staffeln waren Geschlechtsidentität und Alter keine Grenzen gesetzt: In Staffel 16 gewann mit Alex Mariah Peter eine trans-Frau und seit Staffel 17 stand jeweils eine über 50-jährige Kandidatin im Finale.

Lese-Tipp: So sieht Ex-GNTM-Siegerin Alisar Ailabouni heute aus

Auch bei den Männern gibt es nun keine Beschränkungen, verkündete Heidi auf Instagram. Mindestens 18 Jahre alt sollten sie sein, ansonsten sind laut der Model-Mama auch kräftigere Männer willkommen: „Ich möchte Euch alle gerne kennenlernen“, beantwortete sie eine Frage in ihrem Q&A. Und schenkt man Heidi Klum Glauben, könnten Männer nicht nur eine Ausnahme in der neuen Staffel darstellen: „Ich habe viel zu viele Männer ausgesucht“, verriet die Model-Mama am dritten Casting-Tag.

Lese-Tipp: So war das Finale von GNTM 2023