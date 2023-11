Gnade zur Weihnachtszeit: Über 90 Häftlinge kommen eher frei

Mehr zum Thema

Hazel Brugger sieht sich nicht gern im TV Die Schweizer Entertainerin Hazel Brugger (29) sieht sich selbst nicht gerne in Formaten - hat jetzt aber einen Weg gefunden, um das besser auszuhalten. Ich mag es gar nicht, mir Sachen anzuschauen, wo ich dabei bin, wenn ich mich sehe und höre, sagte Brugger der dpa in Berlin. Ich finde aber, das Synchronsprechen ist eine super Art, um dort reinzukommen, weil man anders aussieht, aber ähnlich klingt wie sonst. Die Comedian ist im neuen Disney-Film Wish die deutsche Stimme von Dahlia, der besten Freundin der Hauptfigur Asha.

Brandenburger Landesrechnungshof legt Jahresbericht vor Der Brandenburger Landesrechnungshof legt am Montag (11.00 Uhr) im Landtag seinen Jahresbericht vor. Die Rechnungsprüfer hatten in diesem Jahr nach dem Skandal beim RBB die Kontrollorgane Rundfunk- und Verwaltungsrat geprüft und die Berliner Kollegen die Vergütungen der Sendeleitung. Die Vorschläge der Rechnungsprüfer wurden weitgehend in den Entwurf zur Reform des RBB-Staatsvertrags übernommen.