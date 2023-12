Gnade zum Fest: Weihnachtsamnestie in MV-Haftanstalten

Mehr zum Thema

Auto prallt gegen Baum: Zwei Schwerverletzte Zwei Menschen sind bei Loitz (Landkreis Vorpommern-Greifswald) mit dem Auto von der schneebedeckten Fahrbahn abgekommen und gegen einen Baum geprallt. Der 19-jährige Fahrer und der 18-jährige Beifahrer wurden bei dem Unfall am Samstag schwer verletzt, wie es in einer Mitteilung der Polizei von Sonntag hieß. Rettungskräfte brachten sie ins Krankenhaus. Lebensgefahr bestehe allerdings nicht, sagte eine Sprecherin.