Gnabry und de Ligt zurück im Bayern-Training

250-Megawatt-Stromspeicher an bis zu zehn Standorten Die Energiewende bringt für die Betreiber der Stromnetze erhebliche Probleme mit sich. Durch die vielen kleinen Anlagen sind die Netze oft überlastet, die Gegenmaßnahmen kosten Milliarden. Ein neues Batteriespeicher-Netz soll nun gegensteuern.