In vielen Lokalen in Deutschland wird derzeit die Oktoberfest-Deko zum Teil erstmal durch Halloween-Dekoration ersetzt, doch auch Weihnachten steht schon wieder vor der Tür - auch wenn es manche im Oktober und November wohl geschmacklos früh finden.

In Berlin wird am Potsdamer Platz unterschieden zwischen „Winterwelt“ (ab 28.10.) und „Weihnachtsmarkt“ (ab 27.11.). Viele nehmen den Unterschied aber auch nicht wahr. In Hannover gibt es ab 1. November den fünftägigen „Winterzauber am Schloss Herrenhausen“.

Am 2. November beginnt im Essener Stadtteil Steele ein Weihnachtsmarkt. Am 3. November startet in Hamburg der „Wandsbeker Winterzauber“ und in Berlin-Lichtenberg der Weihnachts-Rummel „Berliner Winterzauber“.

Nachdem Duisburg vergangenes Jahr so früh wie noch nie seinen großen Weihnachtsmarkt in der Innenstadt eröffnete, nämlich am 10. November, geht es diesmal am 16. November los, also fast eine Woche später. Auf Duisburg folgen am 17. November zum Beispiel „Der Internationale Weihnachtsmarkt Essen“ und die Märkte im Freizeit- und Einkaufszentrum Centro in Oberhausen.

In Darmstadt beginnt der Markt am 20. November, Städte wie Bochum und Düsseldorf legen am 23. November mit dem Budenzauber los, der Weihnachtsmarkt in der Bonner Innenstadt am 24. November.

Traditionell eröffnen die meisten Weihnachtsmärkte im deutschsprachigen Raum erst nach Totensonntag, der 2023 vergleichsweise spät ist und auf den 26. November fällt, weil Heiligabend und vierter Advent diesmal identisch sind.