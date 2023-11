Im Herbst und Winter führt kein Weg an Kohl, Kürbis und Hülsenfrüchten wie Linsen, Bohnen und Erbsen vorbei. Die Klassiker der Winterküche strotzen nur so vor Vitaminen, Mineralstoffen und sekundären Pflanzenstoffen, die unseren Darm stärken und unser Immunsystem pushen. Gute Gründe also, daraus leckere Suppen und Eintöpfe zuzubereiten.

Mit den richtigen Gewürzen verwandeln Sie die Zutaten in köstliche Gerichte, die nicht nur Bauch und Seele wärmen, sondern auch optisch so richtig was her machen.





Goldene Linsensuppe mit Kokosmilch und Kurkuma

Zutaten für vier Personen:

1 Zwiebel

1 kleines Stück Ingwer (etwa daumengroß)

2 EL Kokosöl

250 g gelbe (oder rote) Linsen

1 Möhre

2 TL Kurkuma (gemahlen)

Salz

Pfeffer

400 ml Kokosmilch

900 ml Gemüsebrühe

3 EL Walnusskerne

Zubereitung:

Schälen und würfeln Sie die Zwiebel. Schälen Sie den Ingwer und hacken Sie ihn fein. Erhitzen Sie das Kokosöl in einem Topf und dünsten Sie die Zwiebel und den Ingwer darin an. Schälen und würfeln Sie die Möhre. Geben Sie sie nun zusammen mit den Linsen hinzu und dünsten Sie sie kurz mit an. Geben Sie zwei Teelöffel Kurkuma hinzu und fügen Sie die Kokosmilch und Brühe hinzu. Lassen Sie alles zugedeckt etwa 20 Minuten köcheln. Pürieren Sie die Suppe anschließend und würzen Sie sie mit Salz und Pfeffer. Hacken Sie zum Schluss die Walnusskerne und geben Sie sie als Topping auf die Suppe.

