Glückliches Ende einer Geiselnahme auf Hamburger Airport

Hamburger SV und FC St. Pauli im Achtelfinale auswärts Die Fußball-Zweitligisten Hamburger SV und FC St. Pauli müssen im DFB-Pokal-Achtelfinale auswärts antreten. Der HSV reist zum Liga-Konkurrenten Hertha BSC nach Berlin, der Stadtrivale und Tabellenführer vom Kiez ist beim Südwest-Regionalligisten FC Homburg zu Gast. Das ergab die Auslosung am Sonntag im Deutschen Fußballmuseum in Dortmund. Die Partien finden am 5./6. Dezember statt.

Rentner verletzt Ehefrau in Elmshorn lebensgefährlich Ein 80-jähriger Mann hat seine gleichaltrige Ehefrau in Elmshorn (Kreis Pinneberg) mit einer Stichwaffe lebensgefährlich verletzt. Der Rentner habe am Sonntagmorgen im gemeinsamen Zuhause zugestochen, teilte die Polizei mit. Anschließend habe er sich einer Nachbarin anvertraut, welche die Polizei gerufen habe.