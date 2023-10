Glööckler: Dschungelcamp hat den Fernsehpreis verdient

Modeschöpfer und Ex-Teilnehmer Harald Glööckler (58) hat den Deutschen Fernsehpreis für die RTL-Reality-Show Ich bin ein Star - Holt mich hier raus als verdient bezeichnet. Es ist wunderbare Unterhaltung und - wie ich finde - die beste Reality-Show im deutschen Fernsehen, sagte Glööckler, der 2022 im Dschungelcamp war, der Deutschen Presse-Agentur. Das Reizvolle an der Show sei, dass man verwöhnte Prominente sehe, wie sie sich blamieren, degradieren lassen, ekelhafte Dinge machen, meinte der Künstler.

In meinem Fall war es wie wohl auch bei anderen Teilnehmern, dass man wirklich die Möglichkeit hat, jemanden ganz anders kennenzulernen, sagte Glööckler. Völlig ungefiltert und nahbar. Dadurch war es ein großes Erlebnis. Er habe von seiner Teilnahme viel mitgenommen. Ich habe damals diese Zeit in der Natur gebraucht. Und am Ende des Tages muss ich sagen: Es hat mir sehr gut getan.

Das Dschungelcamp hatte sich am Donnerstag beim Fernsehpreis in der Kategorie Beste Unterhaltung Reality durchgesetzt. Das schon fast 20 Jahre alte Format, bei dem Prominente zwei Wochen im Dschungel leben, war in den vergangenen Jahren schon mehrfach nominiert worden.

Glööckler wurde in Maulbronn (Baden-Württemberg) geboren und lebte einige Jahre in der Pfalz. Vor kurzem zog der Designer nach Berlin.