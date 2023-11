Mehr zum Thema

Mehr als 300 Beschäftigte der Uniklinik im Warnstreik Im Zuge der Tarifverhandlungen im öffentlichen Dienst der Länder sind am Donnerstag mehr als 300 Beschäftigte des Universitätsklinikums Leipzig einem Aufruf zum Warnstreik gefolgt. Viele Bereiche würden auf Notdienstniveau arbeiten, hieß es in einer Mitteilung der Gewerkschaft Verdi. Den Angaben zufolge sei eine 36-stündige Arbeitsniederlegung von Donnerstagfrüh an geplant.