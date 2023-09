Globalfoundries plant Milliardeninvestition in Dresden

Mehr zum Thema

26 Millionen Euro für Kultur-Investitionen vom Bund Aus dem Bundeshaushalt werden sechs national bedeutende Kultureinrichtungen in Sachsen gefördert. Der Haushaltsausschuss des Bundestages gab am Donnerstag knapp 26 Millionen Euro dafür frei, wie der Dresdner FDP-Abgeordnete Torsten Herbst mitteilte. Das Geld stehe für die Sanierung und Modernisierung von Burg Hohnstein, des Carl-Maria-von-Weber-Museums und des Deutschen Hygiene-Museums in Dresden, der Stadthallen Görlitz und Meerane sowie den Neubau des Kunstgutdepots Leipzig zur Verfügung.