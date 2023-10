Glitzernder Farbenrausch: Neue Show im Friedrichstadt-Palast

Schrille Latex-Einteiler in pink, gelb und blau, Netzstrumpfhosen, funkelnde BHs - und vor allem viel Glitzer: Mit Akrobatik, Tanz und Gesang hat eine neue Show im Berliner Friedrichstadt-Palast Premiere gefeiert. Zur Erstaufführung des vom französischen Modedesigner Jean Paul Gaultier kuratierten Stücks Falling | In Love kamen am Mittwochabend einige prominente Gäste - darunter Kultursenator Joe Chialo (CDU), Schauspieler Dieter Hallervorden und die Holocaust-Überlebende Margot Friedländer.

Intendant Berndt Schmidt richtete bei der Begrüßung persönliche Worte an Friedländer: Ich versichere dir, dass wir alles in unserer Macht stehende tun, um die Demokratie in Deutschland zu schützen. Ihr, allen Jüdinnen und Juden in Deutschland sowie dem von Hamas-Terroristen angegriffenen Staat Israel sprach er seine Solidarität aus.

Das Theater habe bereits weit über 100 000 Tickets verkauft, sagte Schmidt. Damit seien schon 60 Prozent der Produktionskosten eingespielt worden. Die Show hatte laut Angaben des Theaters ein Produktionsbudget von rund 14 Millionen Euro und ist demnach die bislang teuerste Produktion des Hauses an der Friedrichstraße. Gaultier war zusammen mit anderen für das Kostüm- und Bühnendesign verantwortlich.

Auf der Bühne gibt es fast alles zu sehen: Eine Trampolin-Performance, Akrobatinnen, die am Trapez durch die Luft wirbeln, Wasserfontänen und auch die berühmte Girlreihe, bei der Tänzerinnen ihre Beine in die Luft werfen. Dazu extravagante Kostüme in vielen Farben.

In der Geschichte geht es um die Figur You - gespielt von dem gehörlosen Darsteller Callum Webdale -, die in der Diamond City lebt. Dort sind nur drei Farben und Lebensstile zugelassen: Rot, Grün und Blau. In keiner von diesen findet You seinen Platz, er stürzt in eine andere Wirklichkeit und sieht im verborgenen Garten der Liebe, was er niemals zuvor gesehen hat. Die Geschichte ist vom Gedicht The Garden of Love des Engländers William Blake (1757-1827) inspiriert.