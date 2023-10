Gleissanierungen bei der Selketalbahn bis Ende November

Mehr zum Thema

Mann angegriffen und ausgeraubt: Jugendliche festgenommen Zwei Jugendliche sollen einen 18-Jährigen in Erfurt körperlich angegriffen und ausgeraubt haben. Wie die Polizei am Montag mitteilte, war der junge Mann am Sonntagfrüh an einer Haltestelle im Süden der Stadt aus einer Tram gestiegen. Die zwei Jugendlichen im Alter von 15 und 17 Jahren sollen ebenfalls ausgestiegen und ihm bis zum Parkplatz eines Supermarktes gefolgt sein. Dort sollen sie ihn zunächst angesprochen und dann geschlagen sowie getreten haben. Anschließend flüchteten die Beschuldigten laut Polizei mit der Umhängetasche des Opfers und 70 Euro Bargeld.

Ohne Haushalt Vertrauensfrage? Kritik an Forderung Bis zur Landtagswahl ist es kein Jahr mehr, doch auf den letzten Metern muss noch ein neuer Haushalt für 2024 her. Ein Scheitern würde für FDP-Chef Thomas Kemmerich auch das Scheitern der Landesregierung bedeuten - mit entsprechender Konsequenz.