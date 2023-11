Gleisarbeiter von Bahn erfasst: Schwere Verletzungen

Ein Gleisarbeiter ist in der Nacht zu Donnerstag im Landkreis Bad Kreuznach von einer Regionalbahn erfasst und schwer verletzt worden. Lebensgefahr bestehe nicht, sagte ein Sprecher der Bundespolizei. Der 26-Jährige war 30 Meter durch die Luft geschleudert worden und auf einem Gleis aufgekommen, er erlitt schwere Kopfverletzungen und wurde in eine Klinik gebracht. Der Lokführer hatte kurz vor dem Unglück in der Nähe des Bahnhofs von Kirn noch eine Schnellbremsung eingeleitet, er und die beiden Reisenden in dem Zug erlitten körperlich keine Verletzungen. Die Bahnstrecke wurde für rund zwei Stunden gesperrt.