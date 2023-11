Der Glauchauer OB will einen der mutmaßlichen Mobber zur Rede stellen. Als er dem Jungen begegnet, sieht er rot. „Ich hab ihn aus dem Klassenzimmer gezerrt, gegen den Spind gedrückt und ihm eine Ohrfeige verpasst", erinnert sich Marcus Steinhart.

Selbstjustiz, eine Straftat – keine Frage. Doch die Glauchauer können sich in die Situation eines Vaters in Angst um sein Kind hineinversetzen. „Wenn Kinder so miteinander umgehen und nichts unternommen wird… – er ist auch nur Vater", sagt eine Anwohnerin. Ein Mann gibt zu: „Das könnte mir auch passieren." Es müsse „andere Wege geben, sich auseinanderzusetzen", findet hingegen eine Frau.