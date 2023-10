Glatte Fahrbahn - Unfälle mit zahlreichen Verletzten auf A3

Mehr zum Thema

Von Brücke gestoßen: Prüfung rechtsextremer Hintergrund Im Fall des 28-Jährigen, der einen Syrer von der berühmten Steinernen Brücke in Regensburg gestoßen haben soll, prüfen die Ermittler einen möglichen rechtsextremen Hintergrund. Der Mann habe bei seiner Festnahme am Freitag einen Hitlergruß gezeigt, sagte ein Sprecher der Staatsanwaltschaft am Montag. Der Festgenommene habe die Tat eingeräumt. Das Motiv sei noch unklar.

Polizei findet mutmaßliches Diebesgut nach Unfall auf A9 Die Polizei hat nach einem Auffahrunfall auf der Autobahn 9 bei Nürnberg mutmaßliches Diebesgut in einem Kleintransporter gefunden. Wie die Polizei am Montag mitteilte, war der 34-jährige Fahrer nach eigenen Angaben kurz eingeschlafen und auf einen Lastwagen aufgefahren. Bei einer Durchsuchung fanden die Beamten unter anderem teils neuwertige elektronische Geräte und Werkzeuge in dem zum Wohnmobil ausgebauten Transporter. Einige der Gegenstände waren laut einem Sprecher gestohlen worden, bei anderen war zunächst unklar, ob es sich um Diebesgut handelt.

