Glasbläser aus Lauscha in heißer Phase

Rund 800 Zwangsräumungen in Thüringen 2022 Die Zahl der Zwangsräumungen ist in Thüringen im vergangenen Jahr etwas zurückgegangen. Haben 2022 Gerichtsvollzieher in 791 Fällen Wohnungen räumen lassen, waren es im Jahr davor 855 gewesen. Das geht aus einer Antwort der Bundesregierung auf eine Anfrage der Linken im Bundestag hervorgeht, die der Deutschen Presse-Agentur vorliegt.

Rund 55 Millionen für Radwege und Co. Um flächendeckend die Radinfrastruktur im Land zu verbessern, kann Thüringen auf 55 Millionen Euro aus einem Sonderprogramm des Bundes zurückgreifen. Die Gelder aus dem Programm Stadt und Land stehen bis 2028 zur Verfügung, wie aus einer Mitteilung des Infrastrukturministeriums hervorgeht. Die Mittel aus dem Programm gehen an die Kommunen.