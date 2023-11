Glanzlos, aber souverän: Leverkusen siegt auch in Bremen

Mehr zum Thema

Ministerium untersagt Rindertransporte in 17 EU-Drittstaaten Die Transporte von Rindern aus Niedersachsen in Länder außerhalb der EU stehen immer wieder in der Kritik. Mit einem neuen Erlass will Niedersachsens Landwirtschaftsministerin Miriam Staudte nun für mehr Tierschutz sorgen - der trifft gleich eine ganze Reihe von Ländern.