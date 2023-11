„Glamour“ kürt erstmals in Deutschland Frauen des Jahres

Das Magazin Glamour kürt am Donnerstagabend in Berlin zum ersten Mal in Deutschland die Frauen des Jahres. Geehrt werden sollen Frauen, die den Zeitgeist prägen und einen Beitrag für die Stärkung der Selbstbestimmung von Frauen leisten, wie das Magazin mitteilte. Demnach soll die Auszeichnung in mehreren Kategorien verliehen werden. Die Schauspielerin Florence Kasumba (Tatort, Black Panther) wird etwa als Inspirational Actress of The Year geehrt, die Aktivistin Luisa Neubauer erhält die Auszeichnung in der Kategorie Climate Activist of the Year.

Das Gala-Event findet im neu eröffneten Museum Fotografiska statt und soll von Victoria Swarovski moderiert werden. Der Women of the Year-Award von Glamour ist eine internationale Eventreihe mit Veranstaltungen in den USA, Großbritannien, Spanien, Mexiko.