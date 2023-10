Gladbachs Wolf erleidet Meniskusriss

Mehr zum Thema

Weiteres Gericht stoppt Besetzung von OVG-Spitzenposten Nach dem Verwaltungsgericht in Münster hat auch das in Düsseldorf die Besetzung der Präsidentenstelle am Oberverwaltungsgericht gestoppt. Die Düsseldorfer Richter rügten am Dienstag, dass NRW-Justizminister Benjamin Limbach (Grüne) für die von ihm bevorzugte Bewerberin aus dem Innenministerium keine sogenannte Überbeurteilung habe anfertigen dürfen, weil sie nicht aus dem Geschäftsbereich der Justiz kommt (Az.: 13 L 1593/23).

SPD fordert mehr Schubkraft für Wohnungsbaupolitik in NRW Die SPD-Opposition im Düsseldorfer Landtag hat mehr Engagement in der Wohnungspolitik in Nordrhein-Westfalen gefordert. Am Dienstag beschloss die Fraktion in Düsseldorf einen Antrag mit einer Vielzahl von Maßnahmen, die den Wohnungsbau vorantreiben sollen. Unter anderem fordert sie die Einrichtung einer Landesbaugesellschaft sowie ein Sofortprogramm, um Bauunternehmen vor drohender Insolvenz zu schützen und die Bautätigkeit in NRW wieder anzukurbeln.