Gladbach vorerst ohne Routinier Jantschke

Fußball-Bundesligist Borussia Mönchengladbach muss einige Zeit auf Routinier Tony Jantschke verzichten. Der 33 Jahre alte Defensivspieler zog sich im Training einen Faszienriss im Oberschenkel zu und kann vorerst nicht trainieren. Das teilte die Borussia am Donnerstag mit.

Fanliebling Jantschke kam als Jugendspieler vor 17 Jahren an den Niederrhein und spielt seitdem im Verein. Sein Vertrag läuft im Sommer aus. Bislang kam er in dieser Saison erst in zwei Spielen auf eine Einsatzzeit von 18 Minuten.