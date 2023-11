Er kann es einfach nicht lassen. Erneut wettert Oliver Pocher gegen den vermeintlich Neuen seiner Ex Amira. Mittlerweile imitiert er Biyon Kattilathu nicht mehr nur in seinen Posts, er hat jetzt sogar ein Instagram-Profil ins Leben gerufen unter dem Titel „The Real Dalai Karma“. Dort hat er einen Clip gepostet, in dem er als Biyon verkleidet ihn selbst und seinen Job als Motivationstrainer durch den Kakao zieht und parodiert.

Giulia Siegel hat den Clip, der sage und schreibe mehr als 115.000 Likes hat, auch gesehen. „Ich liebe Sarkasmus und normalerweise auch die meisten Parodien / Sketche von Olli. Bei diesem bin ich aber sehr hin- und hergerissen“, schreibt sie in ihrem Kommentar. „Wenn ich nicht wüsste, wen er parodiert und damit irgendwie auch Rufmord begeht, fände ich es irgendwie amüsanter“, erklärt sie ihre Meinung.

Lese-Tipp: Fiese Spitze! Oliver Pocher wettert erneut gegen Amira und ihren vermeintlich Neuen

Die DJane kann einige der Aussagen von Oliver Pocher durchaus verstehen und nachvollziehen, denn auch sie sei „kein Freund von Gurus oder Schakalaka-Speakern“. Aber sie sagt auch klipp und klar: „Solange sie mir persönlich nicht weh tun, schiebe ich den Beitrag einfach weg!“ Die 49-Jährige hat auch eine Vermutung, was tatsächlich hinter diesen öffentlichen Seitenhieben stecken könnte: „Dieser B. muss dich zutiefst getroffen haben, dass du dir so eine Mühe gibst, ihn zu verletzen.“

Aber Schmerz hin oder her, so ein Verhalten geht nicht: „Ich würde es gerne verstehen. So leider nicht!“, schreibt sie abschließend in ihrem Kommentar.