Eine der größten Schuldenfallen ist Online-Shopping - gerade für jüngere Frauen. Von den Frauen, die 2022 Hilfe bei einer Schuldnerberatung gesucht haben, war mehr als jede Dritte bei einem Online-Händler verschuldet - im Schnitt mit über 800 Euro.

Vorsicht deshalb auch bei vermeintlichen Schnäppchen: Etwas teures oder qualitativ besonders Hochwertiges zu kaufen, nur weil es runtergesetzt ist?

„Grundsätzlich ist der Gedanke, Geld in etwas zu investieren, was besonders lange hält, nicht schlecht“, sagt RTL-Finanzexpertin Althoff. „Aber natürlich sollte man das Geld dafür auch auf der hohen Kante haben. Wenn ich dafür nämlich in den Dispo komme, wird das ganz schnell zur Milchmädchenrechnung."