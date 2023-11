Gin Tonic mit Matthäus?: Tuchel kein Interesse an Aussprache

Mehr zum Thema

Nächster Dreierpack von Kane: Bayern-Boss Dreesen schwärmt Harry Kane genoss seinen nächsten Gala-Abend in vollen Zügen. Nach seinen drei Toren zum hochverdienten 4:0 (2:0) im Prestigeduell bei Borussia Dortmund am Samstagabend machte der englische Nationalstürmer vor den Bayern-Fans reichlich Selfies von sich mit dem Ball. Auch wenn beim FC Bayern München in der abgelaufenen Transferperiode längst nicht alles funktionierte - die Verpflichtung des 30-Jährigen war aus Sicht des Rekordmeisters ein Volltreffer. Einfach fantastisch, schwärmte Bayerns Vorstandsvorsitzender Jan-Christian Dreesen nach dem Prestigesieg. Ich hoffe, es geht so weiter.