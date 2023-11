Neue Zeugenaussagen im Verleumdungsprozess!

Es ist der sechste Prozesstag im Verleumdungsprozess gegen Gil Ofarim in Leipzig. Ursprünglich sollten am Dienstag unter anderem die Megastars Jeanette Biedermann und Gregor Meyle aussagen. Doch sie seien auf den 7. Dezember umgeladen worden, sagte ein Sprecher des Leipziger Landgerichts am Dienstagmorgen. Dafür wird der Hoteldirektor des Westin erwartet.

RTL.de ist jetzt auch bei Whatsapp - HIER direkt ausprobieren!