Gil-Ofarim-Prozess

Fünf Minuten nach neun startet am Mittwoch der zweite Prozesstag am Landgericht Leipzig. Wie zum Auftakt am Vortag trägt Gil Ofarim seine Kette mit dem Davidstern um den Hals, als er auf der Anklagebank Platz nimmt. Offenbar bemüht, sich seine Anspannung nicht anmerken zu lassen, sieht er sich im Saal um, krempelt die Ärmel seines dunklen Shirts hoch.