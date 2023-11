Giftköder in Rudolstadt ausgelegt: Zwei Hunde sterben

Drei Hunde sind in Rudolstadt (Landkreis Saalfeld-Rudolstadt) mit Giftködern vergiftet worden - zwei von ihnen starben. Der erste Vorfall wurde Ende September gemeldet, teilte die Polizei am Freitag mit. Die Hunde seien in den Ortsteilen Schaala und Eichfeld beim Gassigehen von Ködern in Form von Fleisch, Wurst und Leckerlies gelockt worden. Sie wurden mit Vergiftungssymptomen von einem Tierarzt behandelt. Demnach sei Rattengift die Ursache gewesen.

Ersten Erkenntnissen zufolge hatten Unbekannte in der Vergangenheit ihren Ärger über hinterlassenen Hundekot im Bereich des Stadtwegs zum Ausdruck gebracht. So hätten sie Plakate aufgehängt und Fähnchen in Kothaufen gesteckt.

Die Polizei ermittelt weiter wegen des Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz und sucht derzeit nach möglichen Zeugen. Zudem mahnt sie Hundebesitzerinnen und -besitzer zur Vorsicht.