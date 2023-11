Giffey: „Respekt Coaches“ nicht streichen

Mehr zum Thema

Geld kassiert mit „Schrottimmobilien“: Anklage Sie sollen zu viel Geld für minderwertige Immobilien kassiert haben: Die Berliner Staatsanwaltschaft hat Anklage gegen vier Immobilienverkäufer erhoben. Insgesamt 1,5 Millionen Euro sollen die Männer im Alter von 43, 45, 55 und 78 Jahren durch zu hohe Provisionen und Kaufpreise eingespielt haben, wie die Berliner Staatsanwaltschaft am Montag mitteilte. Durchschnittlich hätten die von den Angeklagten angegebenen Preise den tatsächlichen Marktwert um 450 Prozent überschritten. Sie werden wegen gewerbs- und bandenmäßigen Betrugs in 14 Fällen angeklagt.