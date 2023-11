Giffey: Olympische Spiele in Berlin Schub für die Wirtschaft

Berlin habe kaum Liegenschaften mit so großen zusammenhängenden Flächen. Theoretisch wären das Tegel oder Tempelhof, die aber bei der Überprüfung der Voraussetzungen beide ausscheiden, so die Wirtschaftssenatorin. In dieser Abwägung sind wir zu dem Schluss gekommen, dass wir uns auf die Olympischen Spiele und die Internationale Bauausstellung konzentrieren werden.

Was wir stadtentwicklungspolitisch erreichen wollen, können wir exzellent mit der Internationalen Bauausstellung voranbringen, sagte Giffey. Wir dürfen die Stadt auch insgesamt nicht überfordern. Wir stehen vor vielen Mammutaufgaben, die Kraft und Aufmerksamkeit erfordern. Dazu zähle die Verbesserung der Wohnungssituation, die Versorgung von Geflüchteten und die Beschleunigung der klimaneutralen Stadt mit unserem geplanten Sondervermögen Klimaschutz.

Berlin will sich an einer möglichen nationalen Bewerbung für Olympische Sommerspiele in Deutschland beteiligen. Darüber hat sich der Senat am Dienstag verständigt und eine entsprechende Vereinbarung mit dem Deutschen Olympischen Sportbund (DOSB) unterzeichnet.