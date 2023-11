Giffey fehlt bei Sitzung: Kritik und Abzug von 75.000 Euro

Wirtschaftssenatorin Giffey ist zu einer Ausschusssitzung im Oktober nicht erschienen. Sie begründet das mit einem internen Fehler. Die Verwaltung kommt das teuer zu stehen.

Weder Berlins Wirtschaftssenatorin Franziska Giffey noch einer ihrer Staatssekretäre haben im vergangenen Monat an einer Ausschusssitzung teilgenommen, die für die Hausleitung der Wirtschaftsverwaltung zum Pflichtprogramm gehörte. Der Hauptausschuss entschied als Reaktion auf das Pflichtversäumnis, dass die Wirtschaftsverwaltung in ihrem Etat 75.000 Euro einsparen muss. Dabei ging es um eine Sitzung des Unterausschusses für Bezirke, Personal und Verwaltung am 9. Oktober. Giffey teilte am Freitag mit, sie bedauere, dass es zu diesem internen Fehler gekommen sei und übernehme dafür die Verantwortung.