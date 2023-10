Giffey: Berlin hat ein Sauberkeitsproblem

Berlin ist nicht wirklich eine saubere Stadt - zumindest an manchen Stellen. Die Stadtreinigung BSR tut ihr Möglichstes, soll mehr Geld erhalten. Doch Senatorin Giffey sieht in Sachen Müllvermeidung auch andere in der Pflicht.

Trotz Verbesserungen bei der Abfallentsorgung in Berlin sieht Wirtschaftssenatorin Franziska Giffey weiter Defizite. Wir haben nach wie vor ein Sauberkeitsproblem in der Stadt, sagte die SPD-Politikerin am Dienstag nach einer Senatssitzung. Nach wie vor gebe es in manchen Stadtteilen zu starke Verschmutzungen. Wir müssen da ran, sagte Giffey. Vor diesem Hintergrund würden die Mittel für die Berliner Stadtreinigung BSR im nächsten Doppelhaushalt in zweistelliger Millionenhöhe erhöht. Ziel sei vor allem, mehr Spielplätze und Grünanlagen besser reinigen zu können.

Nach Angaben Giffeys leert die BSR inzwischen 27 000 Abfallbehältnisse an öffentlichen Straßen und in Grünlagen. Nach erfolgreicher Erprobungsphase am Hermannplatz in Neukölln sei nun geplant, zusätzlich große Sonderbehälter für spezielle Entsorgungsprobleme oder Schwerpunktstandorte aufzustellen. Die BSR habe 100 dieser flexibel einsetzbaren Sonderbehälter bestellt.