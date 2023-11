Gieroska auf Platz 25 der Grünen-Europaliste

Mehr zum Thema

Toter in Landsberg: Polizei nimmt Tatverdächtigen fest Im Fall des getöteten 49-jährigen Mannes in Landsberg (Saalekreis) hat die Polizei einen 37-jährigen Tatverdächtigen aus Leipzig festgenommen. Dieser stamme aus dem familiären Umfeld der Lebensgefährtin des Opfers, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft am Samstag mit.

Debatte um Kita „Anne Frank“: Bürgermeister gegen Rücktritt Nach der Debatte um eine mögliche Namensänderung der Kita Anne Frank in Tangerhütte hat Bürgermeister Andreas Brohm (parteilos) personelle Konsequenzen abgelehnt. Er bewerte Rücktrittsforderungen als Meinungsäußerung, sagte er in einem Interview der Magdeburger Volksstimme (Samstag). Auf die Frage, ob ein Rücktritt keine Option sei, antwortete er: Nein.